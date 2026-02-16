Дата и время Galaxy Unpacked

Ожидаемые анонсы: Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Формат: офлайн‑презентация в Сан‑Франциско с онлайн‑трансляцией.

Что важно рынку: обновлённый S‑ряд запускает сезон продаж и задаёт тон конкурентам.

Samsung назначил глобальное мероприятие Galaxy Unpacked на 25 февраля 2026 года — пресс-тизер указывает место в Сан‑Франциско и старт в 10:00 по тихоокеанскому времени с онлайн‑трансляцией на Samsung.com. Ожидают презентацию линейки Galaxy S26: базовая модель, S26+ и S26 Ultra — то, что формирует покупательский сезон весна‑лето для Android‑флагманов.Мероприятие пройдет 25 февраля 2026 года в 10:00 по тихоокеанскому времени в Сан‑Франциско и будет доступно в прямой трансляции на официальном сайте Samsung. Для СМИ и партнёров Unpacked давно служит не только показом новых телефонов, но и ориентиром для цепочек поставок и рекламных кампаний операторов.Вопросы остаются: подтвердит ли Samsung слухи о новых камерах и платформах для искусственного интеллекта, вернётся ли традиция представлять носимую электронику и планшеты вместе с S‑серией, и как на это отреагируют Apple и китайские производители, которые часто подстраивают выпуски под календарь Samsung. Следите за прямой трансляцией — первые обзоры появятся в тот же день.