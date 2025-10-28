Хотя устройство не было представлено официально, как сообщалось ранее, Samsung все же продемонстрировала свой смартфон с тройным складыванием на выставке K-Tech Showcase 2025. Модель, которая пока не имеет официального названия, была показана за защитным стеклом на стенде компании. Посетителям не разрешалось брать устройство в руки.

Южнокорейское издание ChosunMedia опубликовало фотографии устройства, демонстрирующие его в сложенном и полностью разложенном состоянии. Смартфон оснащен двумя шарнирами, что позволяет развернуть экран до диагонали 10 дюймов. В сложенном виде диагональ экрана составляет около 6,5 дюйма, что делает его удобным для использования одной рукой, как и Galaxy Z Fold7.

Компания не раскрыла подробностей о характеристиках смартфона, однако ранее подтверждала, что выпуск состоится до конца этого года. Предполагается, что модель может выйти под названием Galaxy G Fold или Galaxy Z TriFold.

Ожидается, что устройство будет выпущено ограниченной партией — от 50 000 до 200 000 экземпляров. По слухам, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройную основную камеру, вес около 298 граммов и цену примерно 2 800 долларов. Продажи будут ограничены несколькими странами, включая Китай, Южную Корею, США и ОАЭ.