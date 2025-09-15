Линейка смартфонов Samsung Galaxy S26 обещает стать одним из самых масштабных проектов компании за последние годы, и центральную роль, скорее всего, сыграет новый собственный процессор. По информации FN News, завершена разработка чипа Exynos 2600, а его массовое производство запланировано на конец сентября 2025 года.

В рамках серии Galaxy S26 ожидаются модели S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra, при этом предполагается стратегия использования разных чипов. Вероятно, модели Pro и Edge будут оснащены новым 2-ниточным процессором Samsung, тогда как версия Ultra останется на базе 3-нм чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 от TSMC. Возможны регионы, где будет происходить более широкое распространение Exynos 2600.





Процессор, созданный на базе 2-нм технологического процесса Samsung Foundry, обещает значительно повысить показатели энергоэффективности и снизить тепловыделение по сравнению с предшественником Exynos 2500. Одной из ключевых инноваций является технология Heat Pass Block (HPB), предназначенная для поддержания оптимальной температуры при длительных нагрузках. Первые результаты тестов показывают, что Exynos 2600 может конкурировать с тяжёлыми игроками, такими как Snapdragon и Apple A19 Pro, как в однопоточном, так и в многоядерном режиме — в такой области раньше он сталкивался с трудностями.

Запуск производства 2-нм процессора для Samsung имеет гораздо большее значение, чем просто выпуск новых устройств — он может сыграть важную роль в восстановлении доверия к фирменному литейному бизнесу, который в последние годы сталкивался с большими затруднениями.





Если предварительные оценки подтвердятся, то Exynos 2600 может укрепить позицию Samsung в сегменте мобильных чипов и сделать серию Galaxy S26 более привлекательной для конкуренции на глобальном рынке. Ожидается, что релиз состоится в начале 2026 года, а нам остается ждать, оправдает ли новая разработка возложенные на нее ожидания.