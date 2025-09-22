Samsung выпустила стабильное обновление One UI 8 на базе Android 16 для складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Прошивка уже доступна в Южной Корее для участников бета-программы, а в ближайшие дни OTA-версия станет доступна всем пользователям.

Обновление для Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 вышло меньше чем через неделю после того, как компания обновила до Android 16 серию Galaxy S25. В ближайшее время стабильная прошивка должна появиться и для Galaxy S24.

Что нового в One UI 8 для складных моделей

Владельцы Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 получают прошивку с индексом YCHC. Ее размер — около 600 МБ для тех, кто участвовал в бета-тестировании, и примерно 4 ГБ для остальных пользователей.

Обновление включает:





сентябрьский патч безопасности (от 1 сентября);

исправления ошибок;

оптимизации системы.

Загрузить прошивку можно в меню «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Расширение на другие устройства

Так как Galaxy S24 построен на тех же аппаратных решениях, что и складные модели 2024 года, обновление One UI 8 для этой серии ожидается уже на этой неделе.





Изначально Samsung планировала начать распространение Android 16 для Galaxy S24, Z Fold 6 и Flip 6 только в октябре. Однако компания в очередной раз обгоняет собственный график, выпуская обновления раньше срока.

Лидерство Samsung в обновлениях

Сейчас Samsung остается единственным брендом, который уже обновил флагман 2025 года до Android 16 и начал распространять ту же версию системы на модели предыдущего поколения. Быстрый запуск One UI 8 усиливает позиции компании в сегменте Android-устройств и частично компенсирует задержку с релизом One UI 7, случившуюся ранее в этом году.