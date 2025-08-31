Перед ожидаемым запуском в январе 2026 года новый флагман Samsung Galaxy S26 Edge начинает обретать очертания. Согласно данным сертификации в китайской базе 3C, устройство получит значительное увеличение емкости аккумулятора, однако его дизайн, скорее всего, останется близким к текущему — без ультратонких форматов, о которых ранее ходили слухи.

Подтверждение увеличенной батареи

Модель SM-S947, зарегистрированная под кодом EB-BS947ABY, оснащена аккумулятором ёмкостью 4200 мА·ч (номинальная — 4078 мА·ч). Это чуть больше, чем у Galaxy S25 Edge, у которого аккумулятор был на 3900 мА·ч. Такое увеличение должно значительно повысить время автономной работы, особенно в свете критики предыдущей модели, которая показывала средние показатели по времени работы экрана.





Увеличение емкости аккумулятора даст S26 Edge преимущество перед конкурентами, например, iPhone 17 Air, у которого, по слухам, ёмкость батареи составляет всего 2900 мА·ч. Несмотря на работу над управлением ресурсами с помощью искусственного интеллекта, большая батарея остаётся важным фактором для увеличения времени работы смартфона.

Ранее предполагалось, что Samsung может использовать инновационные кремний-углеродные аккумуляторы, что позволило бы сделать устройство тоньше — около 5,5 мм. Однако сертификация показывает, что Galaxy S26 Edge использует традиционную литий-ионную батарею. Это означает, что толщина смартфона, скорее всего, останется близкой к 5,8 мм, как у S25 Edge, и он не сможет конкурировать с предполагаемым ультратонким дизайном Apple в 5,65 мм.





Подтверждение ёмкости аккумулятора говорит о том, что Samsung сосредоточится на увеличении времени автономной работы, однако отказ от новых технологий аккумуляторов означает, что дизайн и вес смартфона останутся примерно такими же, как у Galaxy S25 Edge. Ожидается, что Galaxy S26 Edge будет представлять собой сбалансированное устройство с улучшенной батареей, но без революционных изменений в области технологий питания.