Samsung смогла встроить флагманскую 200-Мп камеру от Galaxy S25 Ultra в тонкий корпус новой модели Galaxy S25 Edge. Как компании это удалось? Ответ — в переработанной конструкции модуля камеры, который стал почти на 20% тоньше при сохранении всех возможностей топового сенсора.

Такая же камера, как у Galaxy S25 Ultra — но в тонком корпусе

Главная фишка Galaxy S25 Edge — основная камера на 200 Мп с апертурой F/1.7, оптической стабилизацией (OIS) и автофокусом Super QPD. Это точно такой же датчик, как у Galaxy S25 Ultra. Однако в Edge используется переработанный объектив и компактная сборка, благодаря чему толщина всей камеры сократилась на 18%. Это позволило сохранить ультратонкий дизайн устройства без потери качества съёмки.

Без телевика, но с «оптическим» зумом

Хотя Galaxy S25 Edge не получил отдельный телеобъектив, он поддерживает двукратный зум с оптическим качеством — благодаря технологии кропа с матрицы. Это даёт возможность снимать портреты и крупные планы без потери чёткости.

Поддержка Super HDR и Samsung LOG

Камера Galaxy S25 Edge умеет снимать видео в формате 10-бит Super HDR, который построен на основе Google Ultra HDR. Также доступна запись в профессиональном профиле Samsung LOG, что оценят блогеры и видеографы — он даёт плоский цветовой профиль для удобной цветокоррекции на монтаже.

Остальные камеры — как у всей линейки