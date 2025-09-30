Глава Samsung Display сообщил о производстве OLED-панелей для североамериканского заказчика. По данным отрасли, речь идёт об Apple, готовящей складной iPhone к релизу в 2026 году.

Что сказал Samsung

Президент Samsung Display Ли Чон встретился с журналистами и заявил, что компания выпускает OLED-панели для клиента из Северной Америки. Практически все источники сходятся во мнении, что речь идёт об Apple. Эти панели предназначены для первого складного iPhone, запуск которого намечен на следующий год вместе с серией iPhone 18.

Новый формат в линейке iPhone

По сообщениям инсайдеров, складной iPhone будет позиционироваться как флагманская модель выше iPhone 18 Pro Max, а не как отдельное направление. Такой маркетинговый ход отличается от стратегии Samsung, которая выпускает Galaxy Z Fold как самостоятельную линейку.

Galaxy Z Fold 8 выйдет за несколько месяцев до складного iPhone, тогда как Galaxy S26 появится ещё раньше. При этом по характеристикам устройство Apple, вероятно, уступит даже нынешнему Galaxy Z Fold 7.

Почему Apple задержалась с выходом

Слухи о складном iPhone ходили много лет, и одним из главных препятствий стало стремление Apple создать смартфон без видимой складки на дисплее. Однако, по информации цепочки поставок, компании пришлось отказаться от этой цели, чтобы запустить продукт в 2026 году.



