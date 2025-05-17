Samsung Galaxy S25 Edge получил батарею объёмом всего 3900 мА·ч — меньше, чем у базового Galaxy S25, несмотря на более крупный экран. Многие опасались, что автономность устройства окажется критичной слабостью. Тесты подтвердили: ожидать рекордов не стоит.

Батарея Galaxy S25 Edge проигрывает даже базовой модели

Galaxy S25 Edge — одна из самых спорных моделей Samsung в 2025 году. Смартфон отличается сверхтонким корпусом, но это привело к уменьшению батареи. Для сравнения:

Galaxy S25 Edge — 3900 мА·ч

Galaxy S25 — 4000 мА·ч

Galaxy S25 Plus — 4700 мА·ч

Galaxy S25 Ultra — 5000 мА·ч

На фоне других моделей линейки результат Edge выглядит особенно слабо.

Что показали реальные тесты

Эксперты протестировали автономность Galaxy S25 Edge в трёх сценариях:

Серфинг в интернете: 16 часов 40 минут

Это на 2 часа меньше, чем у Galaxy S25, и значительно меньше, чем у Plus и Ultra.

16 часов 40 минут Это на 2 часа меньше, чем у Galaxy S25, и значительно меньше, чем у Plus и Ultra. Просмотр YouTube: 7 часов 44 минуты

Результат почти совпадает с базовой версией Galaxy S25, но всё же чуть хуже.

7 часов 44 минуты Результат почти совпадает с базовой версией Galaxy S25, но всё же чуть хуже. 3D-игры: 9 часов 38 минут

И здесь Edge отстаёт от всех моделей серии, включая младшую.

Прогноз реального времени работы экрана

Оценочное общее время работы экрана у Galaxy S25 Edge — около 6 часов 22 минут. Для сравнения, у Galaxy S25 оно достигает примерно 7 часов.

Таким образом, Galaxy S25 Edge уступает даже базовой версии по автономности — при большей диагонали и близкой цене.