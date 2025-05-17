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Samsung Galaxy S25 Edge получил батарею объёмом всего 3900 мА·ч — меньше, чем у базового Galaxy S25, несмотря на более крупный экран. Многие опасались, что автономность устройства окажется критичной слабостью. Тесты подтвердили: ожидать рекордов не стоит.

Содержание
1. Батарея Galaxy S25 Edge проигрывает даже базовой модели
2. Что показали реальные тесты
3. Прогноз реального времени работы экрана

Батарея Galaxy S25 Edge проигрывает даже базовой модели

Galaxy S25 Edge — одна из самых спорных моделей Samsung в 2025 году. Смартфон отличается сверхтонким корпусом, но это привело к уменьшению батареи. Для сравнения:

  • Galaxy S25 Edge — 3900 мА·ч
  • Galaxy S25 — 4000 мА·ч
  • Galaxy S25 Plus — 4700 мА·ч
  • Galaxy S25 Ultra — 5000 мА·ч

На фоне других моделей линейки результат Edge выглядит особенно слабо.

Что показали реальные тесты

Эксперты протестировали автономность Galaxy S25 Edge в трёх сценариях:

  • Серфинг в интернете: 16 часов 40 минут
    Это на 2 часа меньше, чем у Galaxy S25, и значительно меньше, чем у Plus и Ultra.
  • Просмотр YouTube: 7 часов 44 минуты
    Результат почти совпадает с базовой версией Galaxy S25, но всё же чуть хуже.
  • 3D-игры: 9 часов 38 минут
    И здесь Edge отстаёт от всех моделей серии, включая младшую.

Прогноз реального времени работы экрана

Оценочное общее время работы экрана у Galaxy S25 Edge — около 6 часов 22 минут. Для сравнения, у Galaxy S25 оно достигает примерно 7 часов.

Таким образом, Galaxy S25 Edge уступает даже базовой версии по автономности — при большей диагонали и близкой цене.

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