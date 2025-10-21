Redmi готовит к запуску смартфон Turbo 5, который дебютирует уже в ноябре — на два месяца раньше, чем предшественник. Об этом сообщил инсайдер Smart Pikachu в Weibo, раскрыв ключевые характеристики устройства и возможные причины переноса даты выхода.

Характеристики Redmi Turbo 5

Смартфон получит новый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, позиционируемый как флагманское решение для среднего сегмента. На том же чипе, по слухам, будут работать Oppo Reno 15 Pro, Honor Power 2 и Realme Neo 8.

Redmi Turbo 5 оснастят плоским OLED-дисплеем LTPS с разрешением 1,5K и закруглёнными углами. Аппарат получит металлическую рамку, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под экраном и простую камеру без выступающих элементов.

Главная особенность — аккумулятор ёмкостью более 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме того, устройство будет полностью защищено от воды и пыли — ожидается сертификация уровня IP68 или IP69.

Ранний запуск и позиционирование

Ранее источники утверждали, что Turbo 5 появится в первом квартале 2026 года, однако теперь инсайдер говорит о запуске уже в ноябре 2025-го. Смартфон прошёл радиосертификацию в Китае, что подтверждает готовность к релизу.





Для сравнения: Redmi Turbo 4 был представлен в январе 2025 года, так что новая модель выходит раньше, чтобы получить «эффект первого хода» в своём сегменте.

Также ожидается старшая версия Redmi Turbo 5 Pro, но её релиз, по данным источников, состоится не ранее первой половины 2026 года.

Международная версия: Poco X8 Pro

Как и в прошлом году, когда Redmi Turbo 4 вышел на глобальном рынке под названием Poco X7 Pro, новая модель, вероятно, станет основой для Poco X8 Pro. Устройство уже прошло сертификацию EEC в Европе, что подтверждает планы по международному выпуску.