Redmi готовит к запуску смартфон Turbo 5, который дебютирует уже в ноябре — на два месяца раньше, чем предшественник. Об этом сообщил инсайдер Smart Pikachu в Weibo, раскрыв ключевые характеристики устройства и возможные причины переноса даты выхода.

Содержание
1. Характеристики Redmi Turbo 5
2. Ранний запуск и позиционирование
3. Международная версия: Poco X8 Pro

Характеристики Redmi Turbo 5

image 84

Смартфон получит новый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, позиционируемый как флагманское решение для среднего сегмента. На том же чипе, по слухам, будут работать Oppo Reno 15 Pro, Honor Power 2 и Realme Neo 8.

Redmi Turbo 5 оснастят плоским OLED-дисплеем LTPS с разрешением 1,5K и закруглёнными углами. Аппарат получит металлическую рамку, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под экраном и простую камеру без выступающих элементов.

Главная особенность — аккумулятор ёмкостью более 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме того, устройство будет полностью защищено от воды и пыли — ожидается сертификация уровня IP68 или IP69.

image 85

Ранний запуск и позиционирование

Ранее источники утверждали, что Turbo 5 появится в первом квартале 2026 года, однако теперь инсайдер говорит о запуске уже в ноябре 2025-го. Смартфон прошёл радиосертификацию в Китае, что подтверждает готовность к релизу.


Для сравнения: Redmi Turbo 4 был представлен в январе 2025 года, так что новая модель выходит раньше, чтобы получить «эффект первого хода» в своём сегменте.

Также ожидается старшая версия Redmi Turbo 5 Pro, но её релиз, по данным источников, состоится не ранее первой половины 2026 года.

Международная версия: Poco X8 Pro

Как и в прошлом году, когда Redmi Turbo 4 вышел на глобальном рынке под названием Poco X7 Pro, новая модель, вероятно, станет основой для Poco X8 Pro. Устройство уже прошло сертификацию EEC в Европе, что подтверждает планы по международному выпуску.

