Компания Xiaomi готовит к выпуску обновлённую линейку смартфонов Redmi Note 15, и первые данные о топовой модели Redmi Note 15 Pro+ уже появились в базе Geekbench. Устройство с индексом 2510ERA8BC показало впечатляющую производительность, набрав 1228 баллов в одноядерном и 3230 баллов в многоядерном тестах.

Что известно о новом флагмане?

1. Мощный процессор Snapdragon 7s Gen 4

Судя по тестам, смартфон получит неанонсированный чип Snapdragon 7s Gen 4 от Qualcomm с конфигурацией:





1 ядро Cortex-X4 (2,71 ГГц)

3 ядра Cortex-A720 (2,40 ГГц)

4 энергоэффективных ядра Cortex-A520 (1,80 ГГц)

Этот процессор обещает значительный прирост производительности по сравнению с Snapdragon 7s Gen 3 в Redmi Note 14 Pro+.

2. Улучшенная сборка и защита

Xiaomi делает ставку на повышенную прочность:

IP68/IP69 (полная защита от воды и пыли)

(полная защита от воды и пыли) Ударопрочный корпус

Стекло Gorilla Glass Victus 2

3. Другие ожидаемые характеристики

6,67-дюймовый AMOLED-экран 1,5K (1440p) с частотой 120 Гц

Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS)

Аккумулятор 7000 мАч с зарядкой 90 Вт

16 ГБ оперативной памяти и Android 15

Когда выйдет и сколько будет стоить?

Ожидается, что презентация Redmi Note 15 Pro+ состоится в конце августа 2025 года в Китае, а глобальный релиз может пройти осенью.

Цена остаётся загадкой, но учитывая, что Redmi Note 14 Pro+ стартовал от 1399 юаней (~195$, новая модель может подорожать.





Кому составит конкуренцию?

Смартфон будет бороться за место в среднем ценовом сегменте с такими моделями, как:

Samsung Galaxy A57 5G

Realme GT Neo 6

OnePlus Nord 5

Если утечки подтвердятся, Redmi Note 15 Pro+ может стать одним из самых сбалансированных смартфонов в своей категории.