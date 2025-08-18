Redmi Note 15 Pro+ засветился на Geekbench с новым процессором Snapdragon 7s Gen 4
Компания Xiaomi готовит к выпуску обновлённую линейку смартфонов Redmi Note 15, и первые данные о топовой модели Redmi Note 15 Pro+ уже появились в базе Geekbench. Устройство с индексом 2510ERA8BC показало впечатляющую производительность, набрав 1228 баллов в одноядерном и 3230 баллов в многоядерном тестах.
Что известно о новом флагмане?
1. Мощный процессор Snapdragon 7s Gen 4
Судя по тестам, смартфон получит неанонсированный чип Snapdragon 7s Gen 4 от Qualcomm с конфигурацией:
- 1 ядро Cortex-X4 (2,71 ГГц)
- 3 ядра Cortex-A720 (2,40 ГГц)
- 4 энергоэффективных ядра Cortex-A520 (1,80 ГГц)
Этот процессор обещает значительный прирост производительности по сравнению с Snapdragon 7s Gen 3 в Redmi Note 14 Pro+.
2. Улучшенная сборка и защита
Xiaomi делает ставку на повышенную прочность:
- IP68/IP69 (полная защита от воды и пыли)
- Ударопрочный корпус
- Стекло Gorilla Glass Victus 2
3. Другие ожидаемые характеристики
- 6,67-дюймовый AMOLED-экран 1,5K (1440p) с частотой 120 Гц
- Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS)
- Аккумулятор 7000 мАч с зарядкой 90 Вт
- 16 ГБ оперативной памяти и Android 15
Когда выйдет и сколько будет стоить?
Ожидается, что презентация Redmi Note 15 Pro+ состоится в конце августа 2025 года в Китае, а глобальный релиз может пройти осенью.
Цена остаётся загадкой, но учитывая, что Redmi Note 14 Pro+ стартовал от 1399 юаней (~195$, новая модель может подорожать.
Кому составит конкуренцию?
Смартфон будет бороться за место в среднем ценовом сегменте с такими моделями, как:
- Samsung Galaxy A57 5G
- Realme GT Neo 6
- OnePlus Nord 5
Если утечки подтвердятся, Redmi Note 15 Pro+ может стать одним из самых сбалансированных смартфонов в своей категории.