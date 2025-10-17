Флагман получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-дисплей 2K и звук Bose

Компания Redmi официально объявила, что представит серию смартфонов Redmi K90 27 октября в Китае. Главной новинкой станет Redmi K90 Pro Max, а вместе с ним, по ожиданиям инсайдеров, покажут и стандартную версию Redmi K90.

Дизайн и особенности Redmi K90 Pro Max

На опубликованных промо-изображениях показан белый вариант Redmi K90 Pro Max. Смартфон получил тонкие рамки, скруглённые углы и крупный прямоугольный блок камер, расположенный в верхней части задней панели. Слева находятся объективы и светодиодная вспышка, справа — логотип “Sound by Bose”, подтверждающий настройку звука специалистами Bose.

Redmi пока не показала изображения базовой модели K90, но ожидается, что она сохранит общий дизайн и оформление старшей версии.

Характеристики серии Redmi K90

По данным утечек, Redmi K90 Pro Max будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, а стандартный K90 — на прошлогоднем Snapdragon 8 Elite. Оба устройства получат Android 16 с оболочкой HyperOS 3, оптимизированной для плавной работы.





Ожидается 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, контрастной картинкой и насыщенными цветами. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 100-ваттной быстрой и 50-ваттной беспроводной зарядки. В модели Pro Max предусмотрен перископический телеобъектив, что выделит её среди конкурентов.

По предварительным данным, стартовая цена Redmi K90 Pro Max составит около $560 в Китае. На международных рынках серия может выйти под брендом Poco: Redmi K90 — как Poco F8 Pro, а K90 Pro Max — как Poco F8 Ultra.