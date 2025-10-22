После недавней утечки характеристик флагманского Redmi K90 Pro Max, компания Redmi сегодня опубликовала новые постеры, посвящённые стандартной версии — Redmi K90. Модель на чипсете Snapdragon 8 Elite призвана конкурировать с Realme GT 8, а также с грядущими OnePlus Ace 6 и iQOO Neo 11, которые используют тот же процессор. Ниже — все подтверждённые характеристики новинки.

Redmi K90 получил корпус, выполненный по технологии холодной ковки — той же, что применяется в iPhone 17. Холодная ковка представляет собой процесс, при котором алюминий или нержавеющая сталь формируются под высоким давлением без нагрева, что обеспечивает повышенную прочность. Смартфон оснащён металлической рамкой для дополнительной надёжности.

На передней панели установлен 6,59-дюймовый OLED-дисплей с впечатляющим соотношением площади экрана к корпусу — 94%. Это стало возможным благодаря равномерным и сверхтонким рамкам со всех сторон. Разрешение экрана не уточняется, но по слухам, панель поддерживает 1,5K-разрешение.

В отличие от старшей версии, оснащённой аудиосистемой 2.1 с дополнительным тыловым динамиком Bose, стандартный Redmi K90 предлагает симметричные стереодинамики Bose. Устройство получит телеобъектив с 2,5-кратным зумом, однако конкретные характеристики сенсоров пока не раскрыты.

Смартфон оснастят мощным аккумулятором ёмкостью 7 100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки. Беспроводная зарядка при этом отсутствует. Из коробки K90 будет работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.





Redmi предложит модель в трёх цветах: белом, голубом и фиолетовом.

По последним данным сертификаций, за пределами Китая Redmi K90 Pro Max выйдет под именем Poco F8 Ultra, а стандартный Redmi K90, вероятно, станет глобальной версией под названием Poco F8 Pro.