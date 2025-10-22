Компания Sony продолжает активно развивать линейку аудиоустройств, ориентированных на геймеров. Если ранее часть новинок была эксклюзивом для PlayStation, то теперь всё больше моделей получают поддержку разных платформ. К их числу относится и последняя разработка — беспроводные игровые колонки Sony Pulse Elevate Wireless Speakers.

Новые Pulse Elevate предназначены для создания максимально реалистичного звукового окружения при игре на PlayStation 5, ПК и Mac. Колонки оснащены магнитными динамиками студийного уровня, обеспечивающими точное и насыщенное звучание, а встроенные сабвуферы добавляют глубокие басы и создают более объёмную звуковую сцену. Помимо этого, устройство оснащено микрофоном с поддержкой искусственного интеллекта, который умеет распознавать и устранять фоновый шум, обеспечивая чёткую передачу голоса во время общения.

Одной из главных проблем при беспроводной передаче звука остаётся задержка — особенно критичная для соревновательных игр. Sony решила эту задачу с помощью технологии PlayStation Link, обеспечивающей сверхнизкую задержку и передачу звука без потерь. Колонки подключаются к системе через Bluetooth или через адаптер PlayStation Link с разъёмом USB-C.

Pulse Elevate Wireless Speakers также подходят для мобильного гейминга: они совместимы с устройством PlayStation Portal, а также со смартфонами и ноутбуками. Среди дополнительных особенностей — встроенные элементы управления громкостью и возможность размещения колонок как горизонтально, так и вертикально, что делает их удобными для любого рабочего стола.

Официальный релиз Sony Pulse Elevate Wireless Speakers запланирован на 2026 год. Колонки будут доступны в двух цветах — чёрном (Midnight Black) и белом (White).



