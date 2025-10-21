Xiaomi представила настольный очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier Ice-Making Edition, который объединяет функции фильтрации, приготовления льда и моментального подогрева воды. Новинка уже доступна для покупки по цене около 632 долларов.

Устройство оснащено инверторной системой приготовления льда, способной производить пять прозрачных кубиков по 10 граммов каждые 15 минут в стандартном режиме. В ускоренном режиме можно получить пять кубиков по 6 граммов всего за 10 минут.

Компрессор работает вместе с двухскоростными вентиляторами, обеспечивая стабильную производительность при уровне шума всего 35 дБ. Аппарат способен хранить от 40 до 50 кубиков льда и сохранять их до пяти часов с эффективностью 75%.

Для обеспечения безопасности и чистоты воды Xiaomi установила две ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют резервуар и отсек для льда, уничтожая до 99,9% бактерий и снижая риск заражения листерией. Устройство также оснащено автоматической системой выдачи льда — достаточно нажать кнопку, чтобы получить порцию, без необходимости использовать ложку или щипцы.

Система очистки включает шесть этапов фильтрации RO+GC, способных задерживать частицы размером до 0,0001 микрона. Она эффективно удаляет микропластик, тяжелые металлы, ПФАС и другие вредные вещества. Очищенная вода соответствует стандартам качества питьевой воды для младенцев и имеет несколько подтверждений безопасности.





Встроенный двойной резервуар объемом 6 литров разделяет чистую и сточную воду, предотвращая обратный поток. Для улучшения вкуса используется активированный уголь из кокосовой скорлупы, произведённый на Шри-Ланке.

В систему встроен 2100-ваттный нагреватель с толстоплёночным элементом, который способен нагреть воду всего за три секунды. Температура регулируется от 40°C до 95°C с точностью до 1°C. Через приложение Mijia и систему HyperOS Connect пользователи могут изменять настройки, проверять качество воды и следить за состоянием устройства в реальном времени.

Очиститель оснащён съёмным 6-литровым баком, 2-литровым кувшином для чистой воды и сенсорной панелью управления с трёхцветным индикатором состояния. Устройство не требует установки — его достаточно подключить к розетке. Эффективность очистки воды составляет 76,2%. Срок службы RO-фильтра — до трёх лет, а комбинированного GC-фильтра — один год.