Бренд Zone 51 расширил палитру своей популярной линейки кресел — теперь модели Freelancer K5 и Freelancer X7 доступны в универсальном черном цвете. Эти кресла давно известны своим комфортом, эргономикой и продуманной конструкцией, а новое цветовое решение делает их еще более универсальными и подходящими для любого интерьера.

Элегантное обновление линейки

Классический черный цвет придает креслам строгий и сдержанный вид, благодаря чему они гармонично вписываются как в офисную обстановку, так и в домашнее рабочее пространство. Такой вариант подчеркивает функциональность и современный минимализм дизайна.

Кроме эстетики, новая расцветка отличается практичностью — она устойчива к внешним воздействиям, сохраняет аккуратный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации и легко сочетается с другими элементами интерьера.

Прежний комфорт и функциональность

Изменения коснулись исключительно цветового оформления. Все технические характеристики, механизмы регулировки и эргономические преимущества кресел Freelancer K5 и Freelancer X7 остались прежними. Обе модели по-прежнему обеспечивают поддержку спины, настраиваемую посадку и высокий уровень комфорта для продолжительной работы или игр.

Новые версии подчеркивают стремление Zone 51 развивать ассортимент, сохраняя баланс между проверенной функциональностью и современным дизайном, ориентированным на потребности профессионалов и пользователей, ценящих комфорт.





Кресла Freelancer K5 Black и Freelancer X7 Black уже доступны для заказа на официальном сайте Zone 51.