Xiaomi представила новое устройство для умного дома — электрическое одеяло Mijia Smart Electric Blanket (Single Model), которое поступает в продажу как раз к наступающим холодам. Новинка уже доступна для краудфандинга на платформе Xiaomi Youpin в Китае по стартовой около 25 долларов. Позже розничная стоимость вырастет до примерно 34 долларов. Первые поставки начнутся 24 октября 2025 года.

Электрическое одеяло рассчитано на односпальную кровать и имеет размеры 1,8 × 0,8 метра. Поверхность выполнена из мягкого полиэстера, а внутри спрятаны нагревательные элементы мощностью 80 Вт, равномерно распределённые по всей площади ткани. Xiaomi заявляет, что одеяло использует тройную систему теплоизоляции, которая поддерживает стабильную температуру и предотвращает появление перегрева или электрических рисков.

Главная особенность устройства — интеллектуальное управление. Настройки можно регулировать вручную с помощью пульта или дистанционно через приложение Mijia. Через приложение пользователи могут создавать расписания нагрева, автоматизировать работу с другими устройствами Xiaomi или управлять одеялом голосом через ассистента Xiao AI. Также предусмотрен «умный ночной режим», который автоматически подстраивает температуру в течение ночи для комфортного сна.

Помимо обогрева, одеяло поддерживает режимы высокой температуры для уничтожения пылевых клещей и осушения ткани, что помогает сохранять постельное бельё свежим и чистым. За безопасность отвечает восьмислойная система защиты и сертификация 3C, гарантирующая стабильную и безопасную работу устройства при низком уровне электромагнитного излучения.

Пока неизвестно, появится ли Mijia Smart Electric Blanket за пределами Китая, однако учитывая активное расширение линейки умных бытовых устройств Xiaomi, не исключено, что новинка в будущем выйдет и на глобальный рынок.



