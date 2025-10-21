Компании Айсорс и К2Тех подписали меморандум о стратегическом партнёрстве на полях II Всероссийского форума «Промышленная автоматизация: переход на открытую АСУ ТП», прошедшего в Нижнем Новгороде. Форум проводится в рамках программы Минпромторга России «Код индустрии» при поддержке Рабочей группы по открытой АСУ ТП.

Цели соглашения

Партнёрство направлено на развитие сотрудничества между компаниями в области продвижения и внедрения собственной разработки Айсорс — Виртуального контроллера (включён в Реестр отечественного ПО под №28867 от 28 июля 2025 года). К2Тех будет использовать решение в собственных проектах и выступать интегратором при реализации программно-аппаратных комплексов Айсорс.

Разработка Айсорс ориентирована на международные стандарты открытой архитектуры, включая Open Process Automation Standard (OPAS), и принципы отечественной инициативы по созданию Открытой АСУ ТП. Среди ключевых характеристик решения — независимость от вендоров, универсальность архитектуры и соответствие отраслевым требованиям.

Совместные задачи и направления

Сотрудничество Айсорс и К2Тех ускорит цифровую трансформацию российских предприятий и внедрение отечественных решений для автоматизации производства (АСУ ТП) и управления зданиями (АСУЗ).

«Ключевым направлением развития является сближение продуктов АСУ ТП с современными ИТ-решениями для создания единой интегрированной платформы автоматизации. В этой стратегии мы рассчитываем на компетенции К2Тех — одного из лидеров ИТ-рынка. Партнёрство позволит объединить экспертизу, повысить эффективность решений и снизить зависимость от иностранных вендоров», — отметил директор по развитию Айсорс Валентин Мишин.





Вклад К2Тех и практические результаты

Заместитель генерального директора К2Тех Игорь Зельдец подчеркнул, что более половины ИТ-директоров, опрошенных компанией, назвали импортозамещение приоритетным направлением. Использование Виртуального контроллера Айсорс в проектах поможет «двигаться к технологической независимости».

По словам Зельдеца, контроллер обеспечивает гибкость, масштабируемость и независимость от конкретного оборудования, сокращает сроки внедрения и эксплуатационные расходы, а также повышает устойчивость и кибербезопасность управления технологическими процессами.

Практическое применение Виртуального контроллера

Разработка велась командой из 40 инженеров и программистов Айсорс, инвестиции составили 300 млн рублей.

На базе технологии уже внедрена интеллектуальная система управления кустами скважин в Западной Сибири. Она позволила отказаться от части физического оборудования, объединить управление фонда скважин и установок в единой виртуальной среде и снизить капитальные затраты на 15% по сравнению с традиционными решениями.

Кроме того, в инжиниринговом центре Айсорс и ЛИИС в Санкт-Петербурге реализован пилотный проект автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Единый диспетчерский центр снизил затраты на энергию и эксплуатацию на 10%. К началу 2026 года к системе планируется подключить 11 зданий общей площадью 23 700 м².