Xiaomi представила новый проектор Redmi Projector 4 Pro, который пришёл на смену прошлогодней модели Redmi Projector 3 Pro. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 1 499 юаней, что примерно соответствует 210 долларам.

Проектор поддерживает разрешение 1080p и обеспечивает яркость 600 люмен по стандарту CVIA. Он оснащён обновлённой герметичной оптической системой, которая повышает яркость, предотвращает попадание пыли и снижает уровень шума до 29 дБ.

Redmi Projector 4 Pro работает на процессоре MediaTek MT9660, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища eMMC. Устройство функционирует на платформе HyperOS Connect, что позволяет ему взаимодействовать с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Например, при включении проектора система может автоматически приглушить свет или закрыть шторы.

Коэффициент проекции составляет 1,25:1, что позволяет создавать изображение диагональю от 45 до 120 дюймов. Технология MEMC улучшает плавность движения при просмотре динамичных сцен. Проектор сертифицирован по стандарту SGS за низкий уровень синего света и способен фильтровать его в диапазоне от 415 до 455 нм, снижая нагрузку на глаза.

Для удобной настройки изображения используется ToF-лазер и HD-камера, которые совместно с алгоритмами искусственного интеллекта обеспечивают автоматическую фокусировку и коррекцию трапеции. Система также может обнаруживать препятствия на стене и подстраивать изображение под экран. Все эти функции срабатывают примерно за две секунды.





За звук отвечают два динамика мощностью по 8 Вт с пассивными басовыми излучателями и резонатором объёмом 500 кубических сантиметров. Звуковая система поддерживает частотный диапазон от 25 Гц, обеспечивая глубокое и насыщенное звучание. Кроме того, проектор можно использовать как Bluetooth-колонку.

Из интерфейсов доступны HDMI (с поддержкой ARC), USB 2.0 и разъём 3,5 мм. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Вес устройства составляет 3 кг, а энергопотребление достигает 150 Вт.

Корпус выполнен в сером цвете с тканевой передней панелью. Проектор поддерживает беспроводную передачу изображения со смартфонов, планшетов и ноутбуков.