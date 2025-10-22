Следом за выпуском флагманской серии iQOO 15, компания iQOO объявила о скором выходе ещё одного смартфона — iQOO Neo 11. Его официальная премьера в Китае состоится 30 октября.

В анонсе на платформе Weibo производитель раскрыл несколько ключевых характеристик новинки. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 7 500 мА·ч и дисплей с разрешением 2K. Согласно предыдущим утечкам, экран будет выполнен по технологии OLED и предложит частоту обновления 144 Гц.

iQOO Neo 11 выйдет в четырёх цветах — чёрном, синем, оранжевом и серебристом, причём каждая версия отличается собственным дизайнерским стилем. Чёрная и серебристая модели выполнены в минималистичном стиле, а синие и оранжевые получили более креативный дизайн.

Синяя версия использует так называемую технологию «неонового покрытия», которая меняет оттенки в зависимости от угла падения света. Оранжевая модель выделяется декоративным узором из 78 миниатюрных квадратов, которые появляются и исчезают при изменении освещения.

Корпус смартфона выполнен с металлической рамкой и имеет степень защиты IP68/69, что гарантирует устойчивость к пыли и воде.





По слухам, iQOO Neo 11 будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite и операционной системы OriginOS 6, построенной на Android 16. Основная камера, как ожидается, получит 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный модуль и датчик глубины.

Цена устройства, по данным китайских источников, составит около 2 500 юаней (примерно 345 долларов США).