К 2026 году в столице появится новый речной маршрут, который соединит Киевский вокзал и Лужники. Сейчас в городе действуют три круглогодичных линии, по которым курсируют электросуда.

Современный речной транспорт Москвы

Московский речной транспорт стал первым в мире водным общественным транспортом, работающим на электротяге и доступным круглый год. Сейчас три маршрута перевозят более 1,8 млн пассажиров в год.

Столичный флот насчитывает 29 судов. По словам мэра Сергея Собянина, электрические суда уже прошли свыше миллиона километров с начала работы регулярных маршрутов.

Новый маршрут и развитие транспортной системы

Запуск четвёртого маршрута запланирован на 2026 год. Линия Киевский — Лужники продолжит развитие водного сообщения и улучшит транспортную доступность популярных районов города.

Расширение сети речных маршрутов позволит москвичам быстрее добираться до деловых и рекреационных зон, разгрузит наземный транспорт и создаст новые рабочие места.



