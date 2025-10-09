9 октября 2025 года Realme сообщила о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company Ltd. Официальная презентация проекта состоится 14 октября в Пекине.

Совместные разработки длиной в четыре года

Компании представили видео «4 Years in One Snap», посвящённое четырёхлетнему пути совместных инженерных работ. Результатом сотрудничества станет первый продукт под брендами Realme и Ricoh GR — смартфон Realme GT 8 Pro, который перенесёт принципы классической фотографии в мобильный формат.

Вице-президент Realme и директор по маркетингу Чейз Сю рассказал, что основой партнёрства стало стремление решить главные проблемы пользователей — однотипность аппаратных решений и избыточную алгоритмическую обработку изображений. По его словам, молодые люди всё чаще хотят передавать собственное видение, а не добиваться идеальных, но безжизненных кадров.

Генеральный руководитель подразделения камер Ricoh Imaging Кадзунобу Саики отметил, что обе компании объединяет аудитория молодых и творческих пользователей. «Наше сотрудничество не только о технологиях, но и о культуре, вдохновляющей новое поколение видеть красоту в повседневности», — подчеркнул он.

GT 8 Pro переносит дух GR в смартфон

Совместные исследовательские команды Realme и Ricoh Imaging создали оптическую систему, цветопередачу и интерфейс, основанные на принципах камер Ricoh GR. Смартфон Realme GT 8 Pro сочетает 30-летнее наследие GR — фирменную плёночную эстетику и пять классических цветовых профилей — с технологическим потенциалом Realme и знанием потребностей молодого поколения.





Это сотрудничество направлено не на техническую гонку, а на развитие культуры уличной фотографии, где важна эмоция кадра и искренность момента.

«Снимки без правил»

Видеоролик «4 Years in One Snap» символизирует начало новой главы в мобильной фотографии. Чейз Сю назвал подход Realme «свежим и молодым»: «Не нужно ждать идеального момента — просто нажми на кнопку и поймай жизнь такой, какая она есть. Снимай без правил».

Кадзунобу Саики добавил, что благодаря партнёрству даже те, кто раньше не пользовался камерами, смогут почувствовать магию моментальной съёмки с Realme GT 8 Pro.

14 октября в Пекине Realme и Ricoh Imaging представят итог четырёхлетнего сотрудничества, открывая новую эру в культуре уличной фотографии.