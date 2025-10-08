Компания Tag Heuer анонсировала новые премиальные смарт-часы Connected Calibre E5, созданные в партнёрстве с брендом спортивной обуви New Balance. Особое внимание в новинке уделено дизайну — модель получила яркое сочетание фиолетового и зелёного цветов, напоминающее культовый мех Unit-01 из аниме «Евангелион».

Корпус выполнен из титана второго класса прочности, а ремешок вдохновлён дизайном кроссовок New Balance. Часы оснащены экраном с хорошей читаемостью на солнце, двухдиапазонным GPS, а также полностью совместимы с iOS-устройствами. Аккумулятор обеспечивает до полутора суток работы и заряжается до 100% за 90 минут.

В основе устройства лежит чип Snapdragon 5100+, AMOLED-дисплей и набор сенсоров для мониторинга здоровья и активности — пульсометр, шагомер, датчик уровня кислорода в крови и трекер сна.

Единственный спорный момент — часы работают на совершенно новой, пока не проверенной операционной системе. В комплекте идут предустановленные тренировочные программы от New Balance. Также обещаны «геймифицированные уведомления» и наглядные графики для анализа результатов после пробежки.

Стоимость новинки превышает 2000 долларов, что вполне ожидаемо для уровня Tag Heuer. Однако будут доступны и более «доступные» версии — с другими материалами корпуса и ремешками, начиная от 1600 долларов.



