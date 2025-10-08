Microsoft представила список игр, которые появятся в Xbox Game Pass в октябре, а также назвала проекты, покидающие сервис в ближайшее время.

Главными добавлениями месяца стали Ninja Gaiden 4, ремастер Ninja Gaiden 2 Black и новая игра от DoubleFine — Keeper. Кроме того, в Game Pass появятся Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions, Eternal Strands, Pax Dei и другие проекты.

В то же время из каталога исчезнут Cocoon, Core Keeper и Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — все три игры будут убраны с облака, консолей и ПК.

Список новых игр октября:

Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — с 9 октября

— с 9 октября The Casting of Frank Stone (облако, ПК, Xbox Series X|S) — с 14 октября

— с 14 октября Ball x Pit (облако, консоль, ПК) — с 15 октября

— с 15 октября The Grinch: Christmas Adventures (облако, консоль, ПК) — с 15 октября

— с 15 октября Eternal Strands (облако, ПК, Xbox Series X|S) — с 15 октября

— с 15 октября He Is Coming (Game Preview, ПК) — с 15 октября

— с 15 октября Ninja Gaiden 2 Black (облако, ПК, Xbox Series X|S) — с 15 октября

— с 15 октября Pax Dei (ПК) — с 16 октября

— с 16 октября Keeper (облако, ПК, Xbox Series X|S) — с 17 октября

— с 17 октября Evil West (облако, консоль, ПК) — с 21 октября

— с 21 октября Ninja Gaiden 4 (облако, ПК, Xbox Series X|S) — с 21 октября

Это первые релизы после недавнего обновления подписки Xbox Game Pass, в рамках которого были введены новые тарифы: Ultimate, Premium (бывший Standard) и Essential (бывший Core). Отдельно сохранится PC Game Pass для пользователей ПК.





Стоимость Game Pass Ultimate теперь составляет $29,99 в США. В подписку добавлены бонусы вроде Fortnite Crew и коллекции Ubisoft+ Classics.

Microsoft отмечает, что подписчики Game Pass Ultimate получат доступ более чем к 75 играм в день релиза ежегодно. Среди ожидаемых релизов конца 2025 года — Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 и The Outer Worlds 2.