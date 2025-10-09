После того, как приложение Sora от OpenAI заняло первое место в американском App Store, оно продемонстрировало очень успешное начало, значительно превзойдя показатели ChatGPT в первые семь дней. Согласно данным аналитической платформы AppFigures, за этот период Sora было скачано примерно 627 000 раз, тогда как ChatGPT — около 606 000 раз.

Следует учитывать, что сравнение не полностью справедливо, поскольку ChatGPT был доступен только в США на момент запуска, а Sora запустили одновременно в США и Канаде. В Канаде за тот же период было сделано около 45 000 установок, что примерно составляет 96% от первых недель запуска ChatGPT только в США. Это делает успех Sora ещё более впечатляющим, учитывая, что приложение на данный момент доступно по приглашению, а не для широкой аудитории.

За первый день после релиза Sora была скачана примерно 56 000 раз. Уже в первый день она заняла третье место среди всех приложений в американском App Store. К пятнице, 3 октября, она достигла первого места, обойдя такие популярные AI-приложения, как Claude от компании Anthropic, Copilot от Microsoft и даже конкурента xAI — приложение Grok.

По данным AppFigures, с момента запуска 30 сентября показатели скачиваний остаются стабильными. Максимальное количество ежедневных загрузок достигло 107 800 1 октября, а дальше оно колебалось от 84 400 (6 октября) до 98 500 (4 октября). Несмотря на то, что приложение пока находится на ранней стадии тестирования, цифры свидетельствуют о сильном интересе к приложению