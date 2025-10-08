Китайская компания Machenike представила недорогой игровой монитор MZQ25F180, характеристики которого, несмотря на низкую стоимость, не уступают ряду более дорогих конкурентов.

Монитор новой модели оснащен 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 180 Гц, пиковой яркостью 300 нит и временем отклика 1 мс (GtG). Он также поддерживает HDR10 и обладает широкой цветовой гаммой, охватывающей 99% sRGB и 95% DCI-P3.

В мониторе реализована технология уменьшения синего излучения, поддерживается AMD FreeSync, обеспечена совместимость с NVIDIA G-SYNC, а также встроены игровые функции, такие как отображение прицела на экране и счетчик кадров в секунду.

В качестве разъемов предусмотрены HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. В комплект входит подставка с регулировкой угла наклона и специальным углублением для размещения смартфона. Machenike MZQ25F180 уже доступен для покупки в Китае по цене 98 долларов (7 990 руб.).