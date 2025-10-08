q93 b50b0749b89d318e3f678557563892a66ba48190ece94ff137e6496a32de4201.png
Автор:

Китайская компания Machenike представила недорогой игровой монитор MZQ25F180, характеристики которого, несмотря на низкую стоимость, не уступают ряду более дорогих конкурентов.

q93 720c399049ccf9d32698d2a463cde8d41aed9911420396b51a2ef51df442103d.png

Монитор новой модели оснащен 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 180 Гц, пиковой яркостью 300 нит и временем отклика 1 мс (GtG). Он также поддерживает HDR10 и обладает широкой цветовой гаммой, охватывающей 99% sRGB и 95% DCI-P3.

В мониторе реализована технология уменьшения синего излучения, поддерживается AMD FreeSync, обеспечена совместимость с NVIDIA G-SYNC, а также встроены игровые функции, такие как отображение прицела на экране и счетчик кадров в секунду.

q93 be1058361233300a0bdf7c8de4f9298ef2e65c1d6c6c12223b6850b780db48c4.png

В качестве разъемов предусмотрены HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. В комплект входит подставка с регулировкой угла наклона и специальным углублением для размещения смартфона. Machenike MZQ25F180 уже доступен для покупки в Китае по цене 98 долларов (7 990 руб.).

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.