Оператор МТС представил новую услугу «Звонок в чат», оснащенную интеллектуальным голосовым помощником. Сервис позволяет абонентам делегировать общение помощнику в ситуациях, когда личный разговор невозможен.

Механизм работы прост: при отклонении вызова пользователю приходит уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением начать чат с инициатором звонка. Голосовой помощник автоматически устанавливает соединение между участниками.

В чате пользователю предлагаются готовые варианты ответов, сформированные с учетом контекста разговора. Помимо выбора предложенных реплик, абонент может ввести собственный текст, который также будет озвучен собеседнику.

Согласно исследованиям МТС, 45% пользователей регулярно сталкиваются с необходимостью отвечать на важные звонки в неудобное время. Представители компании уверены, что функция «Звонок в чат» станет удобной альтернативой, обеспечивающей непрерывную связь.

«Звонок в чат» интегрирован в сервис «МТС Секретарь». Все записи разговоров, включая текстовую расшифровку и аудиоверсию, хранятся в разделе «Звонки» приложения «Мой МТС» для последующего просмотра и прослушивания.



