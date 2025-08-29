Продажи умных часов в России этим летом выросли на треть по сравнению с весной. По данным МТС, в июне–июле 2025 года россияне приобрели 908 тысяч устройств на сумму около 7 млрд рублей.

Рост интереса к спортивным функциям

Аналитики МТС отмечают: спрос на смарт-часы поддержали сезонная активность, популярность спорта и летние распродажи. Пользователи всё чаще выбирают модели с GPS, расширенными спортивными режимами и увеличенным временем работы от батареи. Такой функционал востребован как на тренировках, так и в путешествиях или повседневной жизни.





Динамика продаж

С апреля по июль рынок выглядел так:

апрель — 346 тыс. штук, 2,8 млрд руб.;

май — 346 тыс. штук, 2,6 млрд руб.;

июнь — 483 тыс. штук, 3,8 млрд руб.;

июль — 425 тыс. штук, 3,2 млрд руб.

Доля смарт-часов в сегменте носимой электроники остаётся стабильной — около 80 %.





Лидеры брендов и моделей

Наибольший объём продаж пришёлся на малоизвестные марки — 42 % всех устройств. Среди крупных брендов лидируют:

HUAWEI — 16 % рынка,

Xiaomi — 12 %.

Средняя цена смарт-часов за год снизилась на 7 % и составляет примерно 7,5 тыс. рублей.





Самыми популярными моделями стали: