О грядущем анонсе проговорился руководитель Google Home Аниш Каттукаран. В разговоре с прессой он не только дал понять, что ведется разработка новых смарт-дисплеев, но и поделился информацией об одной из ключевых особенностей будущих устройств.

Как заявил топ-менеджер, в ближайшее время компания поделится «интересными новостями» об умных дисплеях. Название линейки при этом не было озвучено — речь может идти как о девайсах Nest, так и, по слухам, о новой серии Home Hub (при этом бренд Nest, вероятно, останется за термостатами и камерами).

Представитель Google также отметил, что дисплеи нового поколения будут в полной мере использовать возможности голосового помощника Gemini, а также получат функции распознавания пользователя по голосу и изображению для более тесного взаимодействия.

В заключение Каттукаран выразил уверенность в том, что в будущем взаимодействие с подобными устройствами станет более интуитивным и органичным. Компании-конкуренты Google уже применяют аналогичные технологии. В качестве примера можно привести дисплей Amazon Echo Show с интеллектуальным помощником Alexa и поддержкой платформы Omnisense. Она интегрирует данные с датчиков в доме, что делает устройство более полезным в повседневном использовании.

Информация о дате выхода и технических характеристиках нового смарт-дисплея Google пока отсутствует.



