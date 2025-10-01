Компания Realme официально выпустила новый доступный смартфон Realme 15x, который при низкой цене предлагает впечатляющие характеристики: плавный экран, огромный аккумулятор и прочный корпус.

Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS LCD-дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением HD+ и яркостью до 1200 нит. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6300, в паре с которым работает до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. При необходимости её можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 2 ТБ. Питает устройство массивный аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт.

Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная также оснащена датчиком на 50 МП, что делает устройство одинаково удобным для фото и видеозвонков. Смартфон отличается прочной конструкцией: он сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, защищён от воды и пыли, а также прошёл испытания на прочность по военному стандарту MIL-STD 810H. Работает новинка под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.

Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi и гибридный слот для двух SIM-карт.

В Индии Realme 15x представлен в трёх цветах: Marine Blue, Aqua Blue и Maroon Red. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 16 999 рупий (около 192 долларов). Модель с 8+128 ГБ оценена в 17 999 рупий (203 доллара), а версия 8+256 ГБ — в 19 999 рупий (225 долларов).



