Разработчики популярных многопользовательских игр регулярно проводят промоакции в виде бесплатных игровых периодов. Цель таких мероприятий обычно сводится к привлечению новых игроков, но компания Activision, похоже, нашла оригинальное применение этой стратегии.

С 9 по 15 октября все желающие смогут совершенно бесплатно опробовать Call of Duty: Black Ops 6. Как заявлено, разработчики не планируют вводить какие-либо ограничения на доступ к контенту: в течение недели будут доступны сюжетная кампания, многопользовательские сражения, зомби-режим и тематический режим The Haunting, приуроченный к Хэллоуину.

В сети предполагают, что решение издателя сделать игру временно бесплатной неслучайно. 10 октября состоится релиз Battlefield 6, и многие считают, что Activision намеренно пытается омрачить выход игры своим конкурентам из Electronic Arts. Однако эта теория заговора остается недоказанной, поскольку компания и раньше проводила подобные акции.

Стоит напомнить, что выход Call of Duty: Black Ops 7 запланирован на 14 ноября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.