Realme анонсировала особую версию своего смартфона — Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Эта модель станет настоящим подарком для поклонников вселенной Джорджа Мартина и культового сериала HBO.

Смартфон получил эксклюзивный дизайн, вдохновлённый «Игрой престолов». Его задняя панель выполнена из чёрной кожи, которая меняет цвет при нагревании — при температуре выше 44°C поверхность становится красной. На задней крышке выгравлен герб дома Таргариенов, а на платформе камер — эмблемы других великих домов Вестероса.

Двойная камера оформлена в золотой рамке, вокруг объективов выгравированы знаменитые фразы сериала — «Winter is Coming» и «Hear me Roar». Вокруг площадки с логотипом «Game of Thrones» проходит золотая окантовка с надписью «Fire and Blood» и элементами в виде драконьих когтей.

Корпус смартфона выполнен в золотом цвете и имеет толщину 7,84 мм. Однако особая магия начинается при распаковке. Коробка вдохновлена сундуком с яйцами драконов Дейенерис и украшена картой Вестероса. Внутри покупателя ждут тематические аксессуары: подставка в виде Железного трона, скрепка для SIM-карты в форме руки короля, пергамент с текстом, проявляющимся под светом, а также коллекционные открытки и наклейки. В комплекте также поставляются зарядное устройство мощностью 80 Вт и кабель.

На программном уровне устройство получило кастомные темы, иконки и уникальные AI-функции редактирования, включая «AI Edit Genie», позволяющий создавать изображения пользователя в средневековых костюмах.





По техническим характеристикам смартфон идентичен стандартной версии Realme 15 Pro: 7 000 мА·ч аккумулятор, процессор Snapdragon 7 Gen 4, двойная камера 50 МП, фронтальная камера 50 МП и 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Стоимость Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition составляет 44 999 рупий (около 510 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. В продажу поступит всего 5 000 экземпляров по всему миру.