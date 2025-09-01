Смартфон Google Pixel 10 Pro XL успешно прошёл испытания на прочность, проведённые YouTube-блогером JerryRigEverything. Устройство выдержало все стандартные проверки — на царапины, нагрев и изгиб — без видимых повреждений.

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, защищённый стеклом Gorilla Glass Victus 2, показал устойчивость к механическим воздействиям и даже к огню. Алюминиевая рамка и кнопки также справились с нагрузкой, а в тесте на изгиб корпус остался цельным: без скрипов и трещин. В сочетании с обещанными семью годами обновленийэто делает Pixel 10 Pro XL надёжным выбором для долгосрочного использования.





Главным открытием теста стала новая система Pixelsnap — встроенный массив магнитов в задней крышке смартфона. Она работает по принципу MagSafe и обеспечивает точное выравнивание устройства с зарядками стандарта Qi2 и совместимыми аксессуарами.

Хотя первым Qi2-смартфоном стал HMD Skyline, именно Pixel 10 Pro XL стал первым массовым Android-флагманом с полной поддержкой технологии. Таким образом, Google догнал Apple в области магнитной зарядки. По слухам, встроенные магниты появятся и в следующем флагмане Samsung Galaxy Ultra, что может стать неожиданным шагом из-за возможных помех работе S Pen.





Zack Nelson также отметил интересные изменения в конструкции аккумулятора, которые он планирует разобрать в предстоящем детальном разборе. Пока же сочетание высокой прочности и новой системы зарядки делает Pixel 10 Pro XL одним из самых перспективных флагманов Google последних лет.