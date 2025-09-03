В июне Oppo выпустила модели A5i и A5i Pro, но обе они были ограничены поддержкой 4G. Теперь дебютировала версия A5i Pro с 5G.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1604 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 1000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. В основе устройства лежит чип MediaTek Dimensity 6300, в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.





Основная камера представлена 50 МП модулем и дополнительным 2 МП монохромным сенсором. Фронтальная камера получила разрешение 8 МП. Среди особенностей — наличие 3,5-мм аудиоразъёма.

Oppo A5i Pro 5G доступен в цветах Breeze Blue и Midnight Purple по цене 799 малайзийских ринггитов (около $188). При покупке до 16 сентября через онлайн-магазин Oppo в Малайзии предоставляется бесплатная годовая расширенная гарантия.





Корпус смартфона имеет размеры 165,71 × 76,24 × 7,99 мм и весит 194 г. Устройство сертифицировано по стандарту IP65 (защита от пыли и брызг) и MIL-STD-810H (устойчивость к ударам). Oppo утверждает, что батарея сохранит не менее 80% ёмкости даже через пять лет использования.