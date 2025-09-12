Oppo готовит к релизу флагманский Find X9 Pro, и главным сюрпризом станет магнитный комплект камер, созданный в партнёрстве с Hasselblad. Подтверждение появилось от менеджера серии Find Чжоу Ибао в Weibo. Впервые этот аксессуар выйдет не только для версии Ultra, но и для модели Pro.

Магнитная система вместо съёмных модулей

В отличие от традиционных насадок, система Oppo использует магниты для быстрой фиксации. Это позволит мгновенно переключаться между стандартной съёмкой и расширенным набором оптики. В сети уже появилось концепт-изображение с рукояткой Hasselblad и дополнительными линзами, хотя, по словам Чжоу, финальный дизайн будет отличаться от прототипа.





Упор на телекамеру 200 Мп

По предварительным данным, комплект включает телеконвертер для основной 200-мегапиксельной камеры с трёхкратным зумом. С его помощью можно будет приблизиться к уровням Vivo X200 Ultra, предлагающего эквивалент 200 мм.

Таким образом Oppo меняет стратегию: вместо двойного телевика, как в Find X8 Pro, компания делает ставку на один флагманский сенсор с поддержкой внешней оптики.





Цветопередача Hasselblad и AI-обработка

Благодаря партнёрству с Hasselblad пользователи могут рассчитывать на проработанную цветопередачу и профессиональную калибровку снимков. За постобработку отвечает ИИ Oppo. Для стандартного Find X9 также ожидаются аксессуары с уклоном в видеосъёмку, но пока не ясно, будут ли они включать внешнюю оптику.

Старт серии Find X9

Линейка Oppo Find X9 выйдет до конца года. Пока неизвестно, появится ли магнитный комплект Hasselblad на глобальном рынке. Если это произойдёт, Find X9 Pro сможет претендовать на звание одного из самых амбициозных камерофонов 2025 года, ориентированного на энтузиастов мобильной фотографии.



