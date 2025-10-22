Компания OnePlus продолжает подогревать интерес к своему новому флагману OnePlus 15. Сегодня бренд раскрыл новые подробности о камере устройства. Официальная премьера смартфона состоится в Китае 27 октября.

Президент OnePlus China Ли Цзе сообщил в Weibo, что OnePlus 15 получит систему обработки изображений Oppo Lumo Condensed Light Imaging и тройную основную камеру с главным сенсором на 50 мегапикселей.

Перископический телеобъектив OnePlus 15 обеспечит 3,5-кратный оптический зум (эквивалент 85 мм), а основная камера сможет снимать видео в формате Dolby с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду.

Ранее компания уже подтвердила, что флагман получит улучшенную систему охлаждения и аккумулятор ёмкостью 7300 мА·ч. За производительность будет отвечать новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а дисплей устройства предложит частоту обновления 165 Гц.