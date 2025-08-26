Компания Nothing выпустила новое обновление для телефона (2а), обозначенное как Nothing OS V3.2-250815-1642. Это обновление включает улучшения в виджетах, камере, стабильности системы и содержит исправления безопасности за сентябрь 2025 года.

В частности, обновлены виджеты: теперь они поддерживают больше типов стикеров, а виджетами «Шагомер» и «Экранное время» можно делиться с другими пользователями. Виджет «Погода» стал отображать более оптимизированные запросы на доступ к местоположению для более плавного получения разрешений.





Камера получила улучшенную стабильность при съёмке фото и видео, а также новую настройку для выбора приложения-галереи по умолчанию для предварительного просмотра фотографий прямо с камеры.

В системных функциях внесены исправления и оптимизации: всплывающее окно работает стабильнее, исправлены ошибки отображения плитки быстрых настроек, клонированные приложения больше не сбой при открытии PDF-файлов, а значок VoNR в строке состояния стал более чётким.





Также оптимизирован расход заряда батареи при подключении часов к телефону, устранены проблемы с отображением шрифтов Inter в приложениях вроде Instagram* и Subito. Повышена общая производительность системы и её стабильность.

Обновление включает сентябрьский патч безопасности Android, который устраняет уязвимости и повышает безопасность устройства.





Обновление Nothing OS V3.2-250815-1642 внедряется поэтапно и станет доступно всем пользователям Phone (2а) в ближайшие дни.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



