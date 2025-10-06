HMD Global, владелец лицензии на бренд Nokia, может представить новое поколение защищённого кнопочного телефона Nokia 800 Tough — спустя шесть лет после выхода оригинала.

Минимальные изменения и KaiOS 3.1

Инсайдер, специализирующийся на утечках о HMD и Nokia, сообщил, что компания работает над второй версией модели 800 Tough. Первая вышла в 2019 году и отличалась повышенной прочностью. Судя по рендеру, внешний вид почти не изменился: одинарная камера с LED-вспышкой и решётка динамика на задней панели.

Главные обновления — переход с microUSB на современный порт USB-C и новая операционная система KaiOS 3.1 вместо версии 2.5.2. Других значительных изменений не ожидается.

Прежняя надёжность и тот же класс защиты

Как и раньше, телефон должен получить защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствовать военному стандарту прочности MIL-STD-810G.

Оригинальный Nokia 800 Tough оснащался 2,4-дюймовым TFT-дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 205, 512 МБ оперативной памяти и 2-Мп камерой. Также в нём были Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS и аккумулятор ёмкостью 2100 мА·ч.





Если утечка подтвердится, Nokia 800 Tough (2nd Gen) станет скорее небольшим «освежением» модели, чем полноценным обновлением. Цены и сроки выхода пока не названы, но с учётом того, что версия 2019 года стоила €110, можно ожидать похожий диапазон.