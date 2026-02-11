В сеть попала очередная порция рендеров грядущей серии Samsung Galaxy S26, на этот раз демонстрирующая Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ со всех ракурсов. Учитывая количество утечек, до официальной презентации, назначенной на 25 февраля, секретов у линейки практически не осталось — в сети уже появились и дизайн, и почти все технические характеристики.

Новые изображения Galaxy S26 Ultra позволяют детально рассмотреть смартфон. Главное визуальное изменение — обновлённый блок камер на задней панели, который теперь по стилю напоминает модуль у Galaxy Z Fold7. Также на рендерах показан новый S Pen, дизайн которого был слегка переработан.

По слухам, Galaxy S26 Ultra получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 6,9-дюймовый LTPO Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 60 Вт и беспроводной — до 25 Вт. Камеры обзаведутся обновлённой оптикой, однако разрешение и основное «железо» модулей, как ожидается, останутся на уровне прошлогодней модели.

Galaxy S26+ внешне также почти не отличается от своего предшественника, за исключением нового дизайна блока камер. По сути, это увеличенная версия базового Galaxy S26, рендеры которого утекли ранее в этом месяце.

Сообщается, что Galaxy S26+ получит лишь незначительные улучшения по сравнению с Galaxy S25+. Среди них — обновлённый 6,7-дюймовый дисплей с защитой Gorilla Armor 2 и фирменный чипсет Exynos 2600.





Судя по объёму утечек, Samsung вряд ли сможет удивить дизайном на презентации, однако официальное мероприятие должно подтвердить финальные характеристики линейки Galaxy S26.