s26 series spec sheets kv
Автор:

В сеть попала очередная порция рендеров грядущей серии Samsung Galaxy S26, на этот раз демонстрирующая Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ со всех ракурсов. Учитывая количество утечек, до официальной презентации, назначенной на 25 февраля, секретов у линейки практически не осталось — в сети уже появились и дизайн, и почти все технические характеристики.

gsmarena 001 8

Новые изображения Galaxy S26 Ultra позволяют детально рассмотреть смартфон. Главное визуальное изменение — обновлённый блок камер на задней панели, который теперь по стилю напоминает модуль у Galaxy Z Fold7. Также на рендерах показан новый S Pen, дизайн которого был слегка переработан.

По слухам, Galaxy S26 Ultra получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 6,9-дюймовый LTPO Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 60 Вт и беспроводной — до 25 Вт. Камеры обзаведутся обновлённой оптикой, однако разрешение и основное «железо» модулей, как ожидается, останутся на уровне прошлогодней модели.

gsmarena 002 4
gsmarena 003 2

Galaxy S26+ внешне также почти не отличается от своего предшественника, за исключением нового дизайна блока камер. По сути, это увеличенная версия базового Galaxy S26, рендеры которого утекли ранее в этом месяце.

Сообщается, что Galaxy S26+ получит лишь незначительные улучшения по сравнению с Galaxy S25+. Среди них — обновлённый 6,7-дюймовый дисплей с защитой Gorilla Armor 2 и фирменный чипсет Exynos 2600.


gsmarena 006
gsmarena 007

Судя по объёму утечек, Samsung вряд ли сможет удивить дизайном на презентации, однако официальное мероприятие должно подтвердить финальные характеристики линейки Galaxy S26.

Источник: Gsmarena
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *