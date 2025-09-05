Motorola выпустила новый смартфон Edge 60 Neo — самую бюджетную модель в серии Edge 60. Устройство сочетает компактный корпус, прочный дизайн, актуальные характеристики и функции с поддержкой ИИ.

Компактный дисплей и защищённый корпус

Motorola Edge 60 Neo оснащён 6,4-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц (LTPO) и яркостью до 3000 нит. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i.





Задняя панель выполнена из веганской кожи. Смартфон имеет сертификацию MIL-STD 810H и защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Толщина корпуса — 8,09 мм, вес — 175 граммов.

Производительность и аккумулятор

За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.





Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.

Камеры и дополнительные функции

Смартфон получил тройную основную камеру:





главный модуль Sony LYT700C на 50 Мп;

сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп;

телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера — 32 Мп.

Из других особенностей: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков в экране и операционная система Android 15.





Цена и старт продаж

Motorola Edge 60 Neo будет доступен в четырёх цветах, разработанных совместно с Pantone: Latte, Frostbite, Poinciana и Grisaille.

Стартовая цена смартфона в Европе — 399 евро за версию с 8/128 ГБ памяти.