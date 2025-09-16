Meizu официально представила новый флагманский смартфон Meizu 22 и обновлённую экосистему Flyme AIOS. Релиз состоялся после нескольких переносов — изначально запуск планировался в августе.
Смартфон весит 190 г при толщине корпуса 8,15 мм. Он получил 2.5D-стекло с микро-дугой спереди и сверхтонкие рамки по 1,2 мм с каждой стороны. Компания называет дизайн «50:50 Balanced», подчеркивая симметрию в руке. На корпусе есть отдельная кнопка AI, которая поддерживает более 20 быстрых действий.
Дисплей и защита глаз
Meizu 22 оснащён 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Пиковая яркость достигает 6000 нит, есть поддержка полного охвата цветового пространства DCI-P3.
В экран интегрирована технология RuRan Eye Protection, сочетающая аппаратное снижение синего излучения и DC Dimming для снижения нагрузки на глаза.
Камеры
Всего смартфон получил четыре камеры:
- 50 МП основная (OV50H, 1/1.3″, f/1.68, OIS)
- 50 МП перископ-телеобъектив с 3-кратным зумом (Sony IMX882, OIS, 15 см телемакро)
- 50 МП ультраширокая (OV50D, 122°, f/2.0, 2,5 см макро)
- 50 МП фронтальная (OV50D, поддержка HDR и AI-омоложение лица)
Производительность и батарея
В основе — чип Snapdragon 8s Gen 4 с системой охлаждения VC площадью 4500 мм². За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой 80 Вт проводной и 66 Вт беспроводной зарядки.
Flyme AIOS 2 и экосистема
Смартфон работает под управлением Flyme AIOS 2, в котором реализованы:
- AI-рисование и AI-фильтры,
- удаление прохожих с фото,
- устранение бликов и муара,
- Small Window Mode 5.0, Game Assistant, Smart Travel.
Для владельцев автомобилей доступна интеграция через Flyme Auto 2 и систему Flyme Link.
Другие особенности
- линейный вибромотор,
- ИК-передатчик,
- поддержка UWB-ключей,
- защита IP66/IP68,
- многодиапазонная антенная система с quad-antenna MIMO.
Однако полные возможности по подключению доступны только в топовой версии 16 ГБ + 1 ТБ: именно она поддерживает UWB, USB 3.2 и DisplayPort 1.2. Остальные конфигурации ограничены USB 2.0 (480 Мбит/с), что выглядит слабее конкурентов.
Ограниченная серия
Meizu также выпустила Homecoming: China Flagship Limited Edition. Она отличается кастомным интерфейсом в стиле авианосца, уникальной задней крышкой, тематическими аксессуарами и металлическими памятными табличками с изображением авианосца Fujian и истребителя J35.
Цены и доступность
Смартфон уже поступил в продажу в Китае:
- 12 ГБ + 256 ГБ — 2999 юаней
- 16 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней
- 12 ГБ + 512 ГБ — 3399 юаней
- 16 ГБ + 512 ГБ — 3699 юаней
- 16 ГБ + 1 ТБ — 4199 юаней
- Homecoming Limited Edition (16 ГБ + 512 ГБ) — 4199 юаней