Meizu официально представила новый флагманский смартфон Meizu 22 и обновлённую экосистему Flyme AIOS. Релиз состоялся после нескольких переносов — изначально запуск планировался в августе.

Смартфон весит 190 г при толщине корпуса 8,15 мм. Он получил 2.5D-стекло с микро-дугой спереди и сверхтонкие рамки по 1,2 мм с каждой стороны. Компания называет дизайн «50:50 Balanced», подчеркивая симметрию в руке. На корпусе есть отдельная кнопка AI, которая поддерживает более 20 быстрых действий.





Дисплей и защита глаз

Meizu 22 оснащён 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Пиковая яркость достигает 6000 нит, есть поддержка полного охвата цветового пространства DCI-P3.

В экран интегрирована технология RuRan Eye Protection, сочетающая аппаратное снижение синего излучения и DC Dimming для снижения нагрузки на глаза.





Камеры

Всего смартфон получил четыре камеры:

50 МП основная (OV50H, 1/1.3″, f/1.68, OIS)

50 МП перископ-телеобъектив с 3-кратным зумом (Sony IMX882, OIS, 15 см телемакро)

50 МП ультраширокая (OV50D, 122°, f/2.0, 2,5 см макро)

50 МП фронтальная (OV50D, поддержка HDR и AI-омоложение лица)

Производительность и батарея

В основе — чип Snapdragon 8s Gen 4 с системой охлаждения VC площадью 4500 мм². За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой 80 Вт проводной и 66 Вт беспроводной зарядки.





Flyme AIOS 2 и экосистема

Смартфон работает под управлением Flyme AIOS 2, в котором реализованы:

AI-рисование и AI-фильтры,

удаление прохожих с фото,

устранение бликов и муара,

Small Window Mode 5.0, Game Assistant, Smart Travel.

Для владельцев автомобилей доступна интеграция через Flyme Auto 2 и систему Flyme Link.





Другие особенности

линейный вибромотор,

ИК-передатчик,

поддержка UWB-ключей,

защита IP66/IP68,

многодиапазонная антенная система с quad-antenna MIMO.

Однако полные возможности по подключению доступны только в топовой версии 16 ГБ + 1 ТБ: именно она поддерживает UWB, USB 3.2 и DisplayPort 1.2. Остальные конфигурации ограничены USB 2.0 (480 Мбит/с), что выглядит слабее конкурентов.

Ограниченная серия

Meizu также выпустила Homecoming: China Flagship Limited Edition. Она отличается кастомным интерфейсом в стиле авианосца, уникальной задней крышкой, тематическими аксессуарами и металлическими памятными табличками с изображением авианосца Fujian и истребителя J35.

Цены и доступность

Смартфон уже поступил в продажу в Китае: