Компания Meizu официально объявила дату премьеры своего следующего флагманского смартфона. Meizu 22 дебютирует в Китае 15 сентября. Вместе с анонсом были раскрыты дизайн и ключевые характеристики устройства.

Смартфон получит чипсет Snapdragon 8s Gen 4 и компактный 6,3-дюймовый плоский 2.5D-дисплей. Ранее в июле производитель подтвердил, что аппарат будет отличаться сверхтонкими рамками — всего 1,2 мм.





На тизере видно устройство с плоским экраном, аккуратными равномерными рамками и уменьшенным отверстием под фронтальную камеру. Сзади расположен тройной модуль камер в квадратном блоке в верхнем левом углу. Основная камера будет на 50 МП, столько же получат «ультраширик» и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера также на 50 МП.

Производитель подтвердил наличие паровой камеры площадью 4500 мм² для охлаждения. Толщина корпуса составит 8,15 мм при весе 190 г.





По слухам, смартфон получит аккумулятор на 5500 мА·ч. Все подробности, включая цену, будут объявлены на следующей неделе, а предзаказ уже открыт в официальном интернет-магазине Meizu в Китае.