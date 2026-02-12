Компания Lava расширила линейку смартфонов Yuva Star, ориентированную на пользователей, покупающих смартфон впервые. Новая модель Lava Yuva Star 3 стала продолжением серии, запущенной в августе 2024 года.

Смартфон работает на базе чипсета Unisoc SC9863A и поставляется с «чистым» Android 15 Go без предустановленного стороннего ПО. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 256 ГБ.

На фронтальной панели установлен 6,75-дюймовый LCD-дисплей с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади расположена двойная камера, где основным сенсором выступает 13 МП модуль.

Lava Yuva Star 3 оснащён аккумулятором ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 10 Вт через порт USB-C. Среди дополнительных возможностей — боковой сканер отпечатков пальцев, функция анонимной записи голосовых вызовов и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Смартфон будет доступен в двух цветах — Indus Black и Siachen White. Цена обеих версий составляет 7 499 индийских рупий (около $83 или €70). Продажи начнутся в следующем месяце.



