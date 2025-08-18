Индийский бренд Lava готовится к запуску нового смартфона среднего класса — Lava Play Ultra, который дебютирует 20 августа. Устройство будет ориентировано на любителей игр в сегменте до 15 000 рупий.

Хотя производитель пока не раскрыл все характеристики модели, инсайдер Мукул Шарма сообщил о ключевых особенностях будущей новинки.





Характеристики Lava Play Ultra (по утечкам):

Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и, вероятно, разрешением FHD+.

6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и, вероятно, разрешением FHD+. Процессор: MediaTek Dimensity 7300.

MediaTek Dimensity 7300. Хранилище: UFS 3.1 (варианты по RAM пока неизвестны).

UFS 3.1 (варианты по RAM пока неизвестны). Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Камера: основной датчик Sony IMX682 на 64 Мп в квадратном модуле.

Игровые и мультимедийные функции:





Режим Game Boost для повышения производительности в играх.

Стереодинамики и двойные микрофоны с шумоподавлением.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев.

3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Цвета и доступность:

Lava Play Ultra будет доступен в двух вариантах — чёрном и белом. Смартфон появится в продаже на Amazon.