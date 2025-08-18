Lava Play Ultra
Индийский бренд Lava готовится к запуску нового смартфона среднего класса — Lava Play Ultra, который дебютирует 20 августа. Устройство будет ориентировано на любителей игр в сегменте до 15 000 рупий.

Хотя производитель пока не раскрыл все характеристики модели, инсайдер Мукул Шарма сообщил о ключевых особенностях будущей новинки.


Lava Play Ultra

Характеристики Lava Play Ultra (по утечкам):

  • Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и, вероятно, разрешением FHD+.
  • Процессор: MediaTek Dimensity 7300.
  • Хранилище: UFS 3.1 (варианты по RAM пока неизвестны).
  • Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
  • Камера: основной датчик Sony IMX682 на 64 Мп в квадратном модуле.
Lava Play Ultra

Игровые и мультимедийные функции:


  • Режим Game Boost для повышения производительности в играх.
  • Стереодинамики и двойные микрофоны с шумоподавлением.
  • Подэкранный сканер отпечатков пальцев.
  • 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Цвета и доступность:
Lava Play Ultra будет доступен в двух вариантах — чёрном и белом. Смартфон появится в продаже на Amazon.

