Индийский бренд Lava готовится к запуску нового смартфона среднего класса — Lava Play Ultra, который дебютирует 20 августа. Устройство будет ориентировано на любителей игр в сегменте до 15 000 рупий.
Хотя производитель пока не раскрыл все характеристики модели, инсайдер Мукул Шарма сообщил о ключевых особенностях будущей новинки.
Характеристики Lava Play Ultra (по утечкам):
- Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и, вероятно, разрешением FHD+.
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300.
- Хранилище: UFS 3.1 (варианты по RAM пока неизвестны).
- Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
- Камера: основной датчик Sony IMX682 на 64 Мп в квадратном модуле.
Игровые и мультимедийные функции:
- Режим Game Boost для повышения производительности в играх.
- Стереодинамики и двойные микрофоны с шумоподавлением.
- Подэкранный сканер отпечатков пальцев.
- 3,5-мм аудиоразъём для наушников.
Цвета и доступность:
Lava Play Ultra будет доступен в двух вариантах — чёрном и белом. Смартфон появится в продаже на Amazon.