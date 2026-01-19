Индийский бренд Lava выпустил на местном рынке новый смартфон Blaze Duo 3. Как и оригинальный Blaze Duo, представленный в декабре 2024 года, новинка получила дополнительный дисплей на задней панели, который выделяет устройство на фоне конкурентов.

Lava Blaze Duo 3 оснащён 1,6-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном на задней стороне. Он поддерживает управление воспроизведением музыки, просмотр уведомлений и может использоваться в качестве видоискателя для камеры. Основной фронтальный экран представлен 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7060 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ встроенного накопителя UFS 3.1. Основная камера представлена единственным 50-мегапиксельным модулем, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Из коробки Blaze Duo 3 работает под управлением Android 15. Производитель обещает обновление до Android 16 и два года патчей безопасности. Среди дополнительных возможностей — подэкранный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт и стереодинамики.

Корпус смартфона имеет толщину 7,5 мм и защищён от пыли и брызг по стандарту IP64. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство оснащено портом USB Type-C, поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6E, GPS и Bluetooth 5.4.





Lava Blaze Duo 3 доступен в цветах Imperial Gold и Moonlight Black. Цена единственной версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 16 999 индийских рупий.