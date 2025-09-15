Президент T-Mobile Джон Фрейер опубликовал реальные фотографии упаковки новых смартфонов Apple — iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17. Все три модели поступят в продажу уже в пятницу.

Как выглядят новые коробки iPhone

На снимках можно увидеть минималистичный дизайн упаковки, в котором Apple традиционно делает акцент на изображении самого устройства.





Компания обычно демонстрирует рендеры коробок в экологических отчётах, однако в случае с линейкой iPhone 17 этого не произошло. Тем не менее, на странице программы обновления iPhone Apple разместила изображения новых коробок, которые теперь доступны для просмотра.