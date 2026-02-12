Флагман iQOO 15 Ultra, представленный в начале февраля в Китае, показал впечатляющие результаты продаж в первые дни после запуска — около 15 000 устройств ушли покупателям за три дня.

Весь тираж первой волны распродан за три дня

Продажи версии Ultra превысили показатели предыдущей модели Pro в 1,5 раза

Наибольшим спросом пользуется топовая комплектация с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной

Старт продаж превзошёл ожидания

Технологический блогер опубликовал данные о ранних продажах iQOO 15 Ultra, согласно которым первая партия смартфонов разошлась полностью — примерно 15 000 экземпляров покинули склады за первые три дня. Цифры получены из независимых источников мониторинга рынка и не являются официальной статистикой компании, однако указывают на устойчивый интерес к устройству премиум-сегмента.

Ещё раньше инсайдер Digital Chat Station сообщал, что начальные показатели новой модели Ultra оказались выше прогнозов. По данным платформы JD.com, смартфон продавался примерно в полтора раза активнее, чем предыдущая версия Pro за аналогичный период. На второй день динамика роста составила от 2,3 до 2,4 раза по сравнению со стартом Pro-модели предыдущего поколения. Инсайдер также отметил повышенный спрос на версии с увеличенным объёмом памяти — конфигурация 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной пользуется заметной популярностью среди первых покупателей.

Характеристики и цена iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra позиционируется как игровой флагман на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оперативной памятью LPDDR5X Ultra Pro и накопителем UFS 4.1. Смартфон получил плоский 6,85-дюймовый AMOLED-экран производства Samsung (матрица M14) с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, а также улучшенной сенсорной реакцией для киберспортивных сценариев. Охлаждение обеспечивает система Ice Dome с активной циркуляцией воздуха, предназначенная для поддержания высокой производительности.

Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и оснащено тройной камерой: основной модуль 50 Мп, сверхширокоугольный объектив 50 Мп и перископный телефото 50 Мп. Батарея ёмкостью 7400 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.





В Китае цена стартует с 5699 юаней (около $825) за версию 16 ГБ + 256 ГБ и достигает 7699 юаней (примерно $1115) за топовую модификацию 24 ГБ + 1 ТБ. Несмотря на живой интерес к устройству, iQOO 15 Ultra вряд ли выйдет за пределы китайского рынка, что ограничит его глобальную доступность.