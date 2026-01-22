iQOO раскрыла внешний вид флагмана iQOO 15 Ultra с двумя цветами, прозрачным модулем камеры и активным охлаждением перед запуском в феврале.

После нескольких дней тизеров о скором появлении iQOO 15 Ultra в Китае компания наконец показала дизайн своего предстоящего ультрафлагмана. Официальная презентация подтверждает два характерных цветовых варианта и даёт самый чёткий взгляд на направление дизайна телефона перед ожидаемым запуском в начале февраля.

Два цвета: 2077 Flowing Orange и 2049 Cold Blue в стиле научной фантастики

Прозрачный модуль камеры со световой полосой и встроенной системой активного охлаждения

Рекорд AnTuTu свыше 4,51 млн баллов на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Дизайн и цветовые варианты iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra будет доступен в двух цветах под названиями 2077 Flowing Orange и 2049 Cold Blue. Уже по названиям видно, что оба варианта черпают вдохновение из культовых научно-фантастических тем: iQOO позиционирует телефон как устройство, отражающее футуристическую эстетику дизайна. Вариант Flowing Orange склоняется к яркому и энергичному виду, а Cold Blue представляет более холодный и сдержанный визуальный стиль.

С точки зрения дизайна телефон получил большой квадратный модуль камеры с прозрачной отделкой. Внутри корпуса камеры находится горизонтальная световая полоса, работающая как дыхательная подсветка и добавляющая устройству игровую привлекательность. Впускное отверстие для системы активного охлаждения также незаметно интегрировано под модулем камеры.

На задней панели телефон несёт шестиугольную текстуру сот, что ещё больше подчёркивает его ориентацию на производительность. В рамке размещены двойные плечевые кнопки, что указывает на явный акцент на игровом управлении и отзывчивости.





Рекорд производительности в AnTuTu

Вместе с раскрытием дизайна директор по продукции iQOO Галант Ви поделился результатами бенчмарка AnTuTu для iQOO 15 Ultra, показав результат, превышающий 4,51 миллиона баллов. По его словам, это не пиковая производительность устройства — дальнейшая оптимизация всё ещё продолжается. Ожидается, что телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и включит активный охлаждающий вентилятор для поддержания высокой производительности во время длительных игровых сессий.

Утечки предполагают, что iQOO 15 Ultra стартует с базовой конфигурации 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя, тогда как топовый вариант может достигать 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти — комбинация, которая остаётся редкой даже среди флагманских телефонов.

Новые игровые технологии

Компания также намекнула на несколько впервые применяемых игровых технологий, связанных со звуком, визуализацией и задержкой управления. С подтверждённым запуском в начале февраля ожидается, что вскоре появятся дополнительные официальные детали.