iQOO раскрыла внешний вид флагмана iQOO 15 Ultra с двумя цветами, прозрачным модулем камеры и активным охлаждением перед запуском в феврале.

После нескольких дней тизеров о скором появлении iQOO 15 Ultra в Китае компания наконец показала дизайн своего предстоящего ультрафлагмана. Официальная презентация подтверждает два характерных цветовых варианта и даёт самый чёткий взгляд на направление дизайна телефона перед ожидаемым запуском в начале февраля.

  • Два цвета: 2077 Flowing Orange и 2049 Cold Blue в стиле научной фантастики
  • Прозрачный модуль камеры со световой полосой и встроенной системой активного охлаждения
  • Рекорд AnTuTu свыше 4,51 млн баллов на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Дизайн и цветовые варианты iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra будет доступен в двух цветах под названиями 2077 Flowing Orange и 2049 Cold Blue. Уже по названиям видно, что оба варианта черпают вдохновение из культовых научно-фантастических тем: iQOO позиционирует телефон как устройство, отражающее футуристическую эстетику дизайна. Вариант Flowing Orange склоняется к яркому и энергичному виду, а Cold Blue представляет более холодный и сдержанный визуальный стиль.

С точки зрения дизайна телефон получил большой квадратный модуль камеры с прозрачной отделкой. Внутри корпуса камеры находится горизонтальная световая полоса, работающая как дыхательная подсветка и добавляющая устройству игровую привлекательность. Впускное отверстие для системы активного охлаждения также незаметно интегрировано под модулем камеры.

iqoo 15 ultra color
iqoo 15 ultra color 1 1

На задней панели телефон несёт шестиугольную текстуру сот, что ещё больше подчёркивает его ориентацию на производительность. В рамке размещены двойные плечевые кнопки, что указывает на явный акцент на игровом управлении и отзывчивости.


Рекорд производительности в AnTuTu

Вместе с раскрытием дизайна директор по продукции iQOO Галант Ви поделился результатами бенчмарка AnTuTu для iQOO 15 Ultra, показав результат, превышающий 4,51 миллиона баллов. По его словам, это не пиковая производительность устройства — дальнейшая оптимизация всё ещё продолжается. Ожидается, что телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и включит активный охлаждающий вентилятор для поддержания высокой производительности во время длительных игровых сессий.

Утечки предполагают, что iQOO 15 Ultra стартует с базовой конфигурации 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя, тогда как топовый вариант может достигать 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти — комбинация, которая остаётся редкой даже среди флагманских телефонов.

Новые игровые технологии

Компания также намекнула на несколько впервые применяемых игровых технологий, связанных со звуком, визуализацией и задержкой управления. С подтверждённым запуском в начале февраля ожидается, что вскоре появятся дополнительные официальные детали.

