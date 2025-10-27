Apple, по данным инсайдеров, готовит для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max камеру с переменной диафрагмой — впервые в истории линейки. Нововведение должно повысить качество снимков и дать пользователям больше ручного контроля над изображением.

Информацию опубликовал китайский инсайдер Digital Chat Station, известный точными прогнозами по устройствам Apple и других брендов. Он утверждает, что данные поступили из цепочки поставок компании.

Что известно о возможном обновлении

По данным источника, основная 48-мегапиксельная камера Fusion в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max может получить переменную диафрагму. Это позволит физически менять размер отверстия объектива — расширять его для съёмки в условиях слабого освещения или сужать ради большей глубины резкости.

Кроме того, обе профессиональные модели, по словам Digital Chat Station, оснастят объективами с более широким значением диафрагмы — как в основной, так и в телефотокамере.

Чем переменная диафрагма отличается от нынешней

В актуальных моделях — iPhone 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro — основная камера имеет фиксированную диафрагму f/1.78. Объектив постоянно работает в одном положении, и пользователь не может изменить глубину резкости вручную.





Если слух подтвердится, iPhone 18 Pro позволит регулировать диафрагму, как это делается в зеркальных фотоаппаратах. Такая функция даст возможность точнее настраивать фокус и создавать естественное размытие фона.

Источники и прогнозы

Похожие данные ранее приводил аналитик Мин-Чи Куо, утверждавший, что именно модели iPhone 18 Pro первыми получат эту технологию. Аналогичные разработки, по слухам, рассматривает и Samsung для Galaxy S26 Ultra.

Ранее переменная диафрагма также упоминалась в слухах об iPhone 17 Pro, но она не появилась в серийной версии.

Официальная премьера линейки iPhone 18 ожидается в сентябре следующего года. Digital Chat Station ранее точно предсказывал характеристики сенсора iPhone 15 и дизайн панели iPhone 12, что повышает достоверность текущей информации.