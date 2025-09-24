Компания Infinix официально представила старшие модели линейки HOT 60: HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+. Устройства рассчитаны на пользователей, которым важны легкий корпус, высокая автономность и баланс между ценой и функциональностью.

Обе новинки получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200. Смартфоны снабжены аккумулятором емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и комплектуются 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб.

Самый тонкий смартфон в мире

Флагман серии HOT 60 Pro+ стал самым тонким смартфоном с 3D-изогнутым экраном: его толщина составляет всего 5,95 мм. Модель оснащена основной камерой 50 Мп Sony IMX882, фронтальной камерой 13 Мп и поддерживает запись видео в формате 2К с частотой 60 кадров в секунду.

Смартфон предлагается в шести цветах: черный, серебристый, зеленый, коралловый, фиолетовый и желтый.





HOT 60 Pro

Базовая модель HOT 60 Pro выполнена в ультратонком корпусе толщиной 6,6 мм. Камеры совпадают по характеристикам с Pro+: основная на 50 Мп и фронтальная на 13 Мп, дополненные набором ИИ-функций. На боковой панели устройства размещена многофункциональная AI-кнопка, упрощающая выполнение повседневных действий.

Модель будет доступна в черном и серебристом исполнении.





Продажи и стоимость

Смартфоны уже поступили в продажу в сети DNS, а также в официальные магазины Infinix на OZON и Яндекс Маркет. Позже они появятся у оператора «Билайн» и в официальном магазине бренда на Wildberries.

Доступные конфигурации и цены:

— HOT 60 Pro+ (8+256 Гб) — 17 990 рублей;

— HOT 60 Pro (8+256 Гб) — 14 990 рублей;

— HOT 60 Pro (8+128 Гб) — 12 990 рублей.

Гарнитура XBUDS 3 Lite

Вместе с линейкой смартфонов Infinix анонсировала беспроводные наушники XBUDS 3 Lite. Гарнитура получила систему шумоподавления на базе искусственного интеллекта, анатомическую форму для комфортного использования и увеличенное время автономной работы: полного заряда аккумуляторов и кейса хватает на 24 часа прослушивания музыки.

Наушники обеспечивают качественный звук при звонках и четкую передачу речи. Главным преимуществом новинки стала цена — приобрести XBUDS 3 Lite можно будет всего за 990 рублей.