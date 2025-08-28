Infinix Hot 60 Pro+ который имеет толщину 5,95 мм в самой тонкой части корпуса, официально удостоен титула Книги рекордов Гиннесса как самый тонкий смартфон с 3D-изогнутым дисплеем.

Церемония награждения прошла у знаменитого храма Боробудур в Индонезии и совпала с локальным запуском устройства на индонезийском рынке.





Чтобы подтвердить рекорд, Infinix привлекла аккредитованную лабораторию ILAC. Смартфон прошёл серию лазерных измерений в десяти разных точках, по итогам которых было подтверждено: его толщина составляет 5,95 мм в самом тонком месте и 6,09 мм в самой толстой части. Именно это значение и было принято в качестве официального показателя для Книги рекордов Гиннесса.

Помимо рекордной толщины, смартфон выделяется весом всего 155 г и аккумулятором ёмкостью 5 160 мА·ч. Для сравнения, более дорогой Samsung Galaxy S25 Edge имеет толщину 5,8 мм, весит 163,8 г и оснащается батареей на 3 900 мА·ч.





Остальные характеристики Infinix Hot 60 Pro+ включают чипсет Helio G200, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1224p и частотой обновления 144 Гц, основную камеру на 50 Мп и степень защиты IP65. Смартфон оснащён сканером отпечатков в экране, поддерживает проводную зарядку 45 Вт, реверсивную зарядку 10 Вт и функцию обходной зарядки.